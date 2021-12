Hace algunos días se publicaron fotos de Silvia Süller junto a Diego Lagomarsino, el perito informático que se hizo conocido tras el caso de Alberto Nisman y colaboró con el fiscal. De inmeadiato, se especuló que la ex vedette podría estar comenzando un romance con el joven. A pocos días de esa extraña coincidencia, la actriz iba a contar toda la verdad en una entrevista, pero misteriosamente no da señales ni contesta el teléfono, algo muy extraño para una mediática como Süller.

Muchas personas se mostraron muy sorprendidas cuándo salió a la luz este rumor, sobre todo el ex novio de la hermana de Guido Süller. El joven se mostró muy triste con está noticia, pero a pesar le deseó lo mejor en la posible nueva historia de amor.

La foto de Silvia Süller y Diego Lagomarsino que generó controversia.

Según lo que informó "La Pavada" de Diario Crónica, la rubia aclaró que el especialista en informática sólo la ayudó con la pérdida de su celular y a recuperar información que había perdido.

Tras todo ese recorrido, se esperaba que Silvia aclarara la situación en una entrevista el viernes por la tarde con el periodista Juan Etchegoyen. El conductor abrió "Mitre Live", su programa, contando que la famosa iba a romper el silencio en su programa por su vínculo con Diego Lagomarsino.

Pero luego debió pedir disculpas porque Silvia no contestaba a sus mensajes para establecer la conexión virtual. “Estoy sorprendido porque para el día de hoy teníamos la palabra más buscada que es la de Silvia Süller después de su encuentro íntimo con Diego Lagomarsino”.

.

“Estamos esperando por la palabra de Silvia. Me cuenta la producción que ella no aparece y no responde el teléfono. No sabemos dónde puede estar. Desapareció”, continuó diciendo con gran preocupación.

Finalmente, se mostró sorprendido debido a que Silvia es muy profesional: "Siempre está atenta a los reportajes y más conmigo. Tenemos muy buena relación y muy buena onda. Ella se comprometió a hablar hoy y contar todos los detalles”.

¿Qué habrá sucedido?