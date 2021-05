El estado de salud de Camila Perissé empeoró nuevamente por lo que debió ser trasladada al hospital Bernardo Houssay de Mar del Plata y de acuerdo a su pareja, Julio "Chino" Fernández, la actriz "está agonizando".

Desde principios del 2020, la ex vedette argentina atravesó duros momentos que la llevaron a sufrir un deterioro cognitivo. A finales de diciembre, Perissé se contagió coronavirus y posteriormente atravesó una neumonía que la afectó gravemente. Una vez recuperada, la actriz empeoró por una gastritis. Finalmente, a finales de marzo del 2021, fue internada en una clínica psiquiátrica de Mar del Plata.

Una de las últimas apariciones en televisión de Camila Perissé.

En diálogo con Teleshow, el marido de Camila dio algunos detalles de la situación en la que se encuentra su pareja: “Ya no come y está mal, y tuvieron que trasladarla porque en el lugar donde estaban (Clínica Pergamino) no podían tratarla. Le pusieron una sonda nasal y otra en el cuello, para hidratarla porque tiene un peso muy bajo".

"Chino" Fernández recurrió a la ayuda de la gente y pidió la colaboración de todos aquellos que quieran contribuir: “Estoy necesitando ayuda porque ya no tenemos más plata, tenemos muchos gastos y lo que cobramos no alcanza”.