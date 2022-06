En las últimas semanas, el nombre de Felipe Petinatto estuvo en boca de todos por el terrible incendio que ocurrió en su departamento, en el que trágicamente murió su amigo y neurólogo, Melchor Rodrigo. Desde entonces, el hermano de Tamara Petinatto se encuentra internado en una clínica psiquiátrica, mientras se lleva a cabo la investigación judicial sobre lo que ocurrió.

.

En las últimas horas se conoció que Leo Blanco, un reconocido imitador de Michael Jackson, fue agredido por su apariencia similar a la del hijo de Roberto Petinatto. Si bien Felipe se encuentra recluido en una institución, muchos lo confundieron con Blanco, y ahora el joven está aterrado por el comportamiento que la gente tiene con él en la vía pública.

"Recibí ataques en la calle y podría volver a suceder. Desde el comienzo de mi carrera me han confundido con Felipe Pettinato; pero nunca había pasado de una anécdota graciosa (...) No puedo ni caminar por la calle porque tengo miedo. Toda mi familia está asustada por este tema; mucho más que yo mismo", escribió el artista en un descargo que hizo en Instagram para alertar la situación.

El fuerte descargo de Leo Blanco, luego de recibir una golpiza por que lo confundieron con Felipe Petinatto.

En su posteo, el cosplayer describió una dramática situación que vivió con su pareja en la estación de tren de Once.

"Un señor me pegó un codazo, me miró y me dijo ‘enfermo mental’. Seguimos caminando y la gente no paraba de mirarnos, seguían murmurando y demás, pero casi llegando a la puerta de la estación un señor alto y grandote me golpeó con fuerza mi brazo derecho, me lo dobló y con su mano estrujó la mía apagando el cigarrillo. ‘Vas a aprender’, me dijo", relató Blanco.

Y agregó: "En medio de un ataque de pánico fuimos directo al baño. Allí ya sin vergüenza varios hombres hablaban alto sobre mí. De repente tenía más de 10 tipos diciendo en voz alta: ‘¿Vos no estabas preso?’ y se respondían: ‘No a este lo internaron por loquito’. Les expliqué que no era Pettinato pero seguían en la suya".

Leo Blanco aseguró que ahora tiene miedo que recibir más ataques.

"¡La gente tiene mucha ira! Estoy aterrado porque el señor que me golpeó podría haberme clavado algo; y todo porque vio el caso de Felipe en la tele. ¿A donde hemos llegado?", concluyó el imitador sobre la agresión gratuita que recibió.

Mirá como quedó el departamento de Felipe Petinatto tras el incendio