Después que Dalma Maradona realizara un furioso descargo en las redes contra Matías Morla por haber "apurado" a Gianinna por decirle que no podía asistir al funeral de su "mejor amigo", se hizo público un audio de Diego Maradona en el que explicó por qué no fue a su casamiento.

A tan solo 12 días del fallecimiento del ídolo del fútbol, Jorge Rial puso al aire un mensaje de voz del Diez que le mandó a su abogado en 2018 en el que expresó sus razones para ausentarse del día súper importante para su hija.

El casamiento de Dalma Maradona al que Diego no fue

A pesar que Dalma viajó a Dubai para pedirle a su papá que por favor la acompañe en su casamiento con Andrés Caldarelli, Maradona se negó rotundamente: “Confirmado, Mati (Morla), no voy. Confirmado, no voy. ¿Entendés? Estos, encima de ser ladrones, ahora se la agarran con mis hermanas que no le hicieron nada, ¡jamás! La Lily, la Kitty y la Ana le han hecho de comer 25 mil millones de veces a mis hijas cuando tenían hambre. Le hacían tortas fritas, a las dos de la madrugada, en verano. ¡Confirmáselo! Y Confirmáselo a mis hermanas que no voy a ningún casamiento".

.

"Atención porque uno de los factores del quiebre de todo fue el casamiento de Dalma. Recordando todo eso le dije a la producción que busquemos audios de Diego, que no sé si lo pusimos al aire, en el que Diego confirma que no venía al casamiento. Y fue por las hermanas. Hay un audio muy fuerte de Diego en el que contó por qué. Y dice 'por mis hermanas'", aseguró Rial en "Intrusos".

