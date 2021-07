A pesar de ya tener una gran plataforma de seguidores en las redes sociales, Dani La Chepi tuvo una participación en " MasterChef Celebrity 2" con la que se ganó el cariño de los espectadores. De esta forma, la influencer fue convocada para trabajar en "Polémica en el Bar", pero antes de poder debutar se le presentó un tremendo problema.

El reality gastronómico pertenece a Telefe mientras que el histórico ciclo conducido por Mariano Iúdica es de América TV, y la instagrammer no tuvo en cuenta la exclusividad que firmó con el canal de las pelotas.

.

Debido a esta problemática, la humorista de 41 años todavía no sabe si podrá ser parte de "Polémica en el bar" y eliminó el emotivo posteo que hizo en las redes dando la noticia de su incorporación.

La publicación eliminada de Dani "La Chepi".

En diálogo con Paparazzi, Viaggiamari explicó brevemente lo sucedido: "Yo firmé, subí a Instagram y me mandé una cagad... por inexperta porque hay una cláusula de Telefe que dice que la prioridad la tienen ellos. Entonces, todavía no sé qué va a pasar; si me quedo en Telefe o si me liberan y voy a América".