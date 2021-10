El domingo por la noche, Cristian U sorprendió a todos en las redes al compartir un desgarrador video mostrando como no recibió ayuda médica en el Hospital Argerich después que su papá sufriera convulsiones, razón por la que terminó falleciendo.

Un día después, el mediático dio la cara en "Nosotros a la Mañana" y "Los Ángeles de la Mañana" para denunciar la negligencia médica: “Tardé más o menos media hora cuando llegamos al Argerich, cuando estamos llegando está saliendo la ambulancia, yo con un trapito le avisaba que éramos nosotros o algo, el que manejaba la ambulancia se quedó mirando. Me meto como se puede a la entrada de vehículos, tocando la bocina y gritando ‘Tengo a mi papá muerto, tengo a mi papá muerto’. Me abre el de seguridad el portón y me alcanzó una camilla".

“Se lo llevaron adentro, pero a los 15 minutos salió el médico, me dijo que lo intentaron reanimar, que levantó signos, pero después volvió a caer. Pienso que tal vez si llegaba la ambulancia se hubiera podido salvar. Es una locura todo, un manoseo, una injusticia. Es todo una basura", expresó al estallar en lágrminas frente a las cámaras.

Sin embargo, el ex compañero de " Gran Hermano" de Urrizaga, Emiliano Boscatto, no se vio muy de acuerdo con la exposición del caso: "Entiendo que los tiempos cambian. Antes lograr grabar un ovni o algo paranormal era un gran suceso. Pero ahora que todos tenemos una cámara en nuestras manos creo que nos hemos ido al otro extremo. La gente graba peleas robos muertes etc. Pero eso no es lo malo para mí. Lo malo es darle prioridad a grabar en vez de ayudar o involucrarse".

"Creo que a los que nos gustan las cámaras sin dudas algunas cosas nos juegan a favor a la hora de que sea una noticia . Pero hay ciertos límites. Yo creo que desde el momento que pierdes un segundo en molestarte a grabar algo; en vez de usar ese tiempo para hacer todo lo posible en ayudar. Las cosas sin dudas pasan solo que no comparto la necesidad de ir al extremo por un segundo más de fama. Más aún cuando ya tuviste demasiada", manifestó en diálogo con PrimiciasYa.com.

Cristian U no pudo evitar quebrarse al hablar del fallecimiento de su papá.

El mediático que se encuentra radicado en España recalcó: "Acabo de ver la noticia de mi ex compañero de Gran Hermano y me ha resultado muy fuerte ver esas imágenes. Pero realmente creo que es todo parte de un show que estamos acostumbrados a ver de él. Que si mete la novia en el baúl de un taxi, que si salva un perro, que si es dj en fiestas ilegales... Siento mucho lo de su padre. Pero lo de grabarlo todo me hace ruido",

Y concluyó: "Y si realmente te sucede algo así. No estas al otro día paseando por todos los programas. Hay una cosa que se llama duelo y creo que se hace de otra manera".

