El escándalo persigue a la versión teatral de "Casados con Hijos". Luego de conocerse que Érica Rivas, la actriz que interpretó a María Elena Fuseneco en la tira, ya no formará parte del elenco, la polémica se volvió a encender.

En un fuerte descargo que compartió este viernes, Rivas expresó: “Hoy cambió el paradigma y hay cosas de las que ya no nos podemos reír. (...) Antes de empezar la cuarentena, los productores me comunicaron por WhatsApp que no iba a participar, o sea, que me quedaría sin trabajo. Y no fue desde mí que trascendió a la prensa. Sería bueno entonces que se les preguntara a ellos porque tomaron esta decisión”.

Ángel de Brito se refirió al tema y echó más leña al fuego en Twitter. Sin embargo, sorprendió la reacción de Florencia Peña, quien interpreta a Moni Argento en la sitcom. Es que la actriz le dio "Me Gusta" a dos filosos mensajes del periodista de espectáculos.

.

Peña, en primer lugar, dio su like a un posteo del conductor de "Los Ángeles de la Mañana" donde éste contó la reacción del público luego de se supiera que Rivas no va a estar en el espectáculo: “De las 70.000 entradas vendidas solo se devolvieron 60”.

Por otro lado, lo más picante llegó en el segundo tuit que likeó Flor. Allí, el periodista hace referencia al comunicado de Rivas en Instagram. “Su posteo no cayó bien en el elenco porque expone a todos a una situación incómoda. Porque se ubicó en un ‘rol de víctima’ cuando simplemente no hubo un acuerdo artístico. Tampoco es Hamlet, sino una versión renovada, aggiornada de #CasadosConHijos”, sostuvo.

“No se la despidió, sino que simplemente no llegaron a un acuerdo. Entre todos sus exigencias, figuraba el pedido de un ‘asistente’ pago por la producción. O sea, más dinero. Corrigió el último guión con un fibrón indeleble con todos las partes que no le gustaban. La producción le explicó que esos cambios no eran posibles, y ahí se terminó su participación”, cerró filoso.