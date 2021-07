En el debut de Karina Mazzocco en la conducción de "A la tarde", Flor de la V se llevó todas las miradas al opinar sobre el nivel de exposición mediático de la vida de Pampita y lanzar un polémico comentario.

En medio de la expectativa por el estreno de su reality show y en la recta final de su embarazo, la panelista quiso detallas algunas cuestiones acerca del contrato que firmó la modelo junto a su ex pareja Benjamín Vicuña para resguardar la intimidad de los tres hijos que tienen en común, Benicio, Bautista y Beltrán.

Primero, la también actriz consideró que "Pampita es una máquina de facturar". Fue en ese momento cuando soltó el picante chiste: "Ella te va a vender la placenta apenas salga la beba del cuerpo".

Tras su dramática expresión, Sabrina Rojas desarrolló la idea: "Creo que Pampita es una chica que factura mucho y que no le hace falta, más que ella ha pedido piedad para preservar su vida privada. Después de esto no hay forma de poder reclamar el día de mañana 'no se acerquen a mi vida privada'”.

Pampita se prepara para el nacimiento de su beba.

A su turno, Débora D’Amato opinó que la jurado de "ShowMatch: La Academia" "abre una puerta muy difícil de cerrar". "Ella dice 'de qué manera los puedo cuidar'. Me parece que la mejor manera de cuidarlos es no firmando un contrato para poder exponer la vida", siguió.

Finalmente, Flor recordó algunos de los episodios más escandalosos que atravesó la esposa de Roberto García Moritán: "Recuerdo el capítulo de Isabel Macedo, el casamiento con Martín Berrantes, todo". Y Mazzocco concluyó: "Pampita ya es una figura del firmamento, una estrella, ¿no está bien que abra las puertas y realice un reality?".

