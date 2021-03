En las últimas horas, se filtró un nuevo audio en el marco de la causa por la muerte de Diego Maradona en donde se lo escucha decir a Leopoldo Luque su opinión por la foto que salió a la luz luego de que lo operaran al Diez en la Clínica de Olivos por un hematoma subdural.

"Te voy a contar una bol... que me dio mucha bronca. Sé que no es importante porque a mí me importa la salud de Diego. ¿Pero viste que yo subí esa foto con él? Se lo ve hermoso y la verdad que vos sabés el esfuerzo que hice para sacarlo adelante, el tipo se moría si no le poníamos garra nosotros. Esa foto era necesaria para mí, para mi familia que vio el sacrificio que hice, y para el pueblo que lo ama. Porque la última aparición de él fue lamentable y verlo así da felicidad. Y Dalma me dice eso... Que no hay que exponerlo... No hay que exponerlo cuando está mal, ¿pero qué más lindo que esa recuperación? Te lo quiero contar porque te considero una amiga", le dice el profesional en el mensaje a su destinataria: Verónica Ojeda.

Ahora, se conoció la polémica respuesta de la mamá de Dieguito Fernando en donde ataca a Gianinna y Dalma Maradona. Al respecto manifestó: "¡Qué se vaya a freír churros! Ahora lo primero que hago cuando llego es meterle una foto con Dieguito y Lola diciendo 'bienvenido papá' y que se vayan a la mierd... Que se vayan a cag... ¿Qué se piensan?".

"Esa foto era indispensable y necesaria para que vean cómo está hoy Diego. No te tiene que importar Leo, dejalas que se mueran con su propio veneno. Yo las conozco, sé cómo se manejan y lo que hacen... No te tiene que importar, si tenés que salir hoy en algún programa para contar cómo está Diego, salí y contá. Cualquier cosa, yo te di el ok", sostuvo Ojeda. Y finalizó convencida: "Vos como médico hiciste todo bien así que no te tiene que importar".