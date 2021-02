El escándalo por el "Vacunatorio VIP" despertó cientos de opiniones en los medios y las redes sociales. Los famosos no fueron ajenos al debate y algunos dieron su mirada al respecto. Uno de ellos fue Gerardo Romano, quien generó controversia con sus declaraciones.

El actor se refirió a la polémica en torno al plan de vacunaciíon contra el coronavirus que viene llevando a cabo el gobierno de Alberto Fernández. “Es una falta de ética grave lo que pasó con las vacunas. Yo no la cometería nunca. Pero toda la performance del Gobierno no puede quedar reducida a una situación inédita y errónea. Yo no lo hubiera hecho jamás”, sostuvo convencido en diálogo con el ciclo “Sábado Tempranísimo”, conducido por Marcelo Bonelli en Radio Mitre.

.

No obstante, Romano fue por más y aseguró: “Para el padre de 92 años, ¿es una falta de ética robar también? Y te pregunto otra cosa, cuando en un barco vamos a los botes, y dicen primero las mujeres y los niños, se está privilegiando a los más jóvenes porque los viejos ya han vivido, esto es un lugar en el bote también, no hay criterio”.

Y concluyó: “A mi no me ofrecieron nunca nada, ni un laburo, no me ofrecieron nada porque yo no acepto nada. Podré ser malhumorado pero soy una persona respetuosa de la ley".