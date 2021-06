Después de que se hiciera pública la pericia psicológica a Juan Darthés y que se confirmara la fecha del jucio para el 30 de noviembre, Thelma Fardín se mostró indignada por el análisis médico y aseguró que fue un estudio pagado por el propio actor.

En la misma línea, el abogado de la joven, Martín Arias Duval habló en " El Run Run del Espectáculo" por Crónica HD y se refirió a la causa en desarrollo después de que Fardín denunciara a Darthés por abuso sexual: "Hay una audiencia con Darthés fijada para el 30 de noviembre. La Justicia de Brasil decidirá si lo deja en libertad o si va preso".

"El informe psicológico que se presentó en los medios de Juan Darthés no fue en rigor una pericia. Para que sea considerada como tal, tiene que haber sido realizada con control de la autoridad judicial, ya sea el juez que interviene o el Ministerio Público Fiscal que lleva adelante la investigación, por lo que es una diferencia importante. Tiene el valor de un informe pericial realizado de modo particular, no tiene el mismo valor que tiene una pericia. Lo que va a entender la Justicia brasileña si es que Darthés presenta este informe psicológico como prueba, va a ser valorado como realmente es", aseguró el letrado sobre el análisis realizado sobre el actor brasileño.

Fardín se mostró indignada por la pericia psicológica de Darthés.

Sin embargo, Arias Duval explicó que a pesar de denotar las características, el estudio no puede sacar una conclusión clara: "Un informe psicológico da cuenta de ciertas características de la personalidad en un momento determinado, pero un informe no puede demostrar culpabilidad o inocencia"

Además, el abogado de Thelma destacó el accionar de la Justicia respecto la causa: "Tradicionalmente, la Justicia siempre se ha comportado de manera patriarcal. En este caso en particular, el sistema de colaboración iberoamericano que existe entre los Ministerios Públicos Fiscales, y que haya intervenido una fiscalía especializada en género tanto en Nicaragua como en Argentina, implica que se están dando los primeros casos hacia un sistema de administración de justicia con perspectiva de género. Lamentablemente, hemos tenidos por años una Justicia conservadora y patriarcal, por lo que este tipo de casos tienen que ser valorados y seguidos teniendo en cuenta la perspectiva de género".

"Muchos medios lo están tomando muy responsablemente, pero es como una situación de le creo o no le creo. Como si hubiera un interés secundario en la víctima de denunciar un caso de esta naturaleza, que no es nada fácil", expresó sobre la motivación de Fardín detrás de su denuncia.

El juicio de Thelma Fardín contra Juan Darthés se va a llevar a cabo el 30 de noviembre.

"Thelma Fardín no busca venganza o revancha, simplemente está buscando que se haga justicia y lo está transitando muy respetuosamente hacia las Instituciones que manejan el caso.Tampoco existe un interés económico de parte de Thelma", agregó el abogado de la actriz.

"Hoy Thelma está rehaciendo su vida. Es una chica madura, inteligente, que se ha rodeado de personas que le profesan cariño y amor", aseguró el letrado sobre la joven y reveló que "la pena, según el código brasilero, para Darthés podría ser de hasta 12 años de prisión".

Finalmente, Arias Duval reveló que el juicio de Fardín contra Darthés se va a llevar a cabo el 30 de noviembre y de forma virtual debido a las restricciones impuestas por la pandemia del coronavirus.