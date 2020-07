No hay dudas de que la tapa de la última edición de la revista Caras dio que hablar y generó un fuerte debate en el escenario nacional. "La hija mayor de Máxima luce con orgullo su look plus size" fue el desafortunado título que eligieron para la portada donde se ve a la reina de Holanda Máxima Zorreguieta, de 49 años, y a su hija mayor, Catalina Amalia de Orange.

No obstante, no solo el título o el término "plus size" despertaron críticas sino que también la nota completa contiene varias frases cuestionables donde predomina la opinión estigmatizante sobre el cuerpo de una joven de 16 años.

Si bien los encargados de la publicación se justificaron en que quisieron transmitir un mensaje de superación por el bullying que habría sufrido Amalia, lo cierto es que el mensaje fue errado.

Es por eso que este sábado desde la propia revista Caras compartieron un extenso descargo donde analizaron las repercusiones de dicha publicación. "La nota de tapa del último número de Caras generó una polémica nacional. Lo que se inició en las redes, fue TT (trending topic) y rindió para el minuto a minuto de la televisión, provocó la controversia menos deseada por nuestra publicación", comenzó a decir la directora de la revista, Liliana Castaño.

Y continuó: "Creemos que puede ser la oportunidad para generar un saludable espacio para la reflexión. Vivimos un tiempo de deconstrucción de estereotipos. Los medios también somos espejos de la sociedad. Y de los cambios que están transformando al mundo. Todos estamos aprendiendo, los medios también".

Amalia, la hija mayor de los reyes Guillermo Alejandro y Máxima Zorreguieta.

En la misma línea, Castaño reconoció que "cometieron un error" al publicar dicha portada: "Reconocemos nuestra responsabilidad en esa deconstrucción y sentimos que somos parte de ella. Entendemos que aún sin mala intención cometimos un error".

Aunque, señaló que el mundo de la farándula argentina todavía está contaminado por gran parte de estos discursos negativos. "El mundo del entretenimiento, el de las celebridades al que pertenece Caras ha estado marcado por formas y estereotipos que en este momento atraviesan una constante revisión, y en ese contexto deberemos profundizar y desarrollar una sensibilidad mayor frente a la violencia de género, la estigmatización y todo lo que nos esclaviza a formatos que hoy deseamos desterrar", remarcó.

"Estamos aprendiendo a oír voces que abren nuestros ojos para hacernos ver cosas que no logramos ver en su momento, es parte de este aprendizaje. El respeto, orgullo y admiración que sentimos por Máxima Zorreguieta y toda su familia no se reflejó en el titulo de nuestra última tapa. Entendimos lo que significó", manifestó sincera.

Por último, advirtió que tendrán en cuenta las críticas para las próximas ediciones a través de capacitaciones con el fin de tener una "mirada inclusiva". "Recibimos muchas críticas interesantes, constructivas, superadoras y nutritivas. Escuchamos a todos y estoy agradecida por la oportunidad de aprendizaje que nos plantea la reflexión. Será una situación aliada para Caras para generar el debate que plantea esta transformación permanente y encarar procesos de capacitación con mirada inclusiva que nos permitan trabajar con mayor excelencia. Ofrezco mis mas sinceras disculpas a todos los que se hayan sentido agraviados", cerró.