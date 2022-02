" MasterChef Celebrity 3" presentó distintos cambios desde que arrancó la temporada. Algunas decisiones de la producción cayeron de mejor manera en los televidentes y otras no corrieron la misma suerte. Telefe parece darle lugar a "Fugitiva", algo que generó malestar en los seguidores que utilizaron las redes sociales para expresarse.

La llegada de la novela turca marcó buenos números, aunque todavía no superó al certamen de cocina que conduce Santiago del Moro. De todas maneras, la señal optó por darle más minutos al aire, algo que hace que el reality comience varios minutos más tarde de las 22:30, el horario pactado originalmente.

Claro que esto no cae bien entre los usuarios de Twitter que noche a noche eligen a "MasterChef Celebrity 3" para sintonizar. "Vuelen ya a los turcos. Qué falta de respeto al televidente. Y al final Del Moro nos dice "los amamos". Nos aman... ¡las pelot...!", expresó el usuario @LukeAKD con mucho enojo por la demora.

Qué al cuete que den adelantos de semejante bosta... vuelen ya a los turcos. Qué falta de respeto al televidente de #MasterChefArgentina Y al final Del Moro nos dice "los amamos". Nos aman... las pelotas! — Luis Sotres (@LukeAKD) February 3, 2022

No fue el único en expresarse y se leyeron otros mensajes de enojo. "Estoy HARTA que no respeten los horarios de los programas cada vez que empieza una novela turca", comentó @pibadelconurba. Además, agregó: "Son las 22.43 y todavía no empezó cuando debería empezar 22.30".

Estoy HARTA que no respeten los horarios de los programas cada vez que empieza una novela turca @telefe. Es una falta de respeto para el televidente! Son las 22.43 y todavía no empezó #MasterChefArgentina cuando debería empezar 22.30!! — Magali. (@pibadelconurba) February 3, 2022

Che, que Telefe avise si va a pasar #MasterChefArgentina de madrugada, así me voy a dormir un rato, o lo miro mañana �� — ⭐ Diego ⭐ (@DiezYDie) February 3, 2022

