Tras la muerte de Mauro Viale por Covid-19, en varios programas de la televisión abierta muchos conductores y panelistas decidieron aparecer delante de cámaras con barbijos. En "Los ángeles de la mañana" debatieron al respecto, y una ex compañera, Karina Iavícoli, que estuvo como invitada y utilizó tapabocas mientras estuvo al aire, habría sido echada por sumarse a la medida de prevención contra el Coronavirus.

En "Los ángeles de la mañana", con la ausencia de su conductor Ángel de Brito por aislamiento preventivo, se debatió la medida que tomaron en muchos programas de la televisión.

Por el aumento de casos positivos en el país y la sorpresiva muerte de Mauro Viale, periodistas, conductores y panelistas de varios ciclos quisieron salir al aire con barbijos. Recordemos que Viale se había vacunado el jueves, fue a trabajar el viernes a su programa de A24, y 48 horas más tarde falleció, lo que shockeó a todo el medio.

El martes por la mañana, las panelistas se mostraron en contra. Yanina Latorre y Mariana Brey expresaron que alcanzaba con mantener la distancia correspondiente para evitar el contagio

En tanto, Maite Peñoñori indicó que usar tapabocas sería generarle dificultades a la gente con problemas de audición que lee labios y Andrea Taboda también dijo contundentemente que no estaba de acuerdo.

A los pocos minutos, presentaron a los invitados, Augusto Tartúfoli y Karina Iavícoli, una ex "angelita" que se mostró con tapabocas, evidenciando su opinión sobre el tema de conflicto.

“Que ayer después de la muerte de Mauro salgan todos a ponerse el barbijo en un acto de demagogia”, dijo Latorre.

En respuesta, Karina dijo: “Me parece que poniéndomelo me cuido yo y las cuido a ustedes. No soy parte de esta burbuja, estoy bien, pero me parece que es una cuestión de responsabilidad y creo que los que están adelante de cámara tienen la responsabilidad de mostrarlo”.

Y luego opinó sobre quienes no quieren utilizarlo: “Hay una cuestión de ego. Creo que no quieren usarlo porque no se les ve la cara. Es un pensamiento que tengo. ¿En qué te cambia tenerlo puesto que no?".

"Tenerlo te cuida y cuida al otro, creo que hay una cuestión de ego, 'quiero que se me vea la cara a toda costa'”, cerró, generando más debate con sus ex compañeras.

Luego del intercambio, Pía Shaw presentó una entrevista y al volver al piso, Iavícoli ya no estaba en el estudio, pero sí "Tartu", que continuó en el estudio por un rato largo.

Los rumores indican que la invitada fue invitada a irse porque se negó a sacarse el barbijo, lo que causaba un desequilibrio entre la imagen y opinión de las "angelitas.

El portal Exitoína se comunicó con Karina, que prefirió no hacer declaraciones al respecto para que sea la producción del programa la que hable sobre lo acontecido, generando más sospechas sobre el motivo de su partida.

