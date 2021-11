"La 1-5/18" causó mucho revuelo incluso antes de salir al aire de El Trece. La novela de Polka, que marcó el regreso de la ficción nacional desde que inició la pandemia, fue cuestionada por la mirada que brindan de la pobreza y los barrios marginales. Los avances de la tira no cayeron de gran manera en parte de las redes sociales, aunque eso se alejó de a poco.

El buen desarrolló de la trama hizo que se afiance en el prime time de la señal, a pesar de que tenga una dificultosa tarea contra "MasterChef Celebrity 3" a la misma hora. Algunas escenas generan muchas críticas y tienen acusaciones de exagerar lo que se vive en los barrios. Durante las últimas horas, se agregó otra polémica.

Julieta Bartolomé es una de las integrantes del elenco que no pasó desapercibida. Su personaje de "Roxy" generó amor y odio en partes iguales cuando apareció en la novela. Sin embargo, las críticas mermaron y la actriz tuvo su defensa por los dichos contra ella.

Durante una charla con Juan Etchegoyen en "Mitre Live", explicó: “La repercusión de Roxy fue terrible, al principio no me querían. Todo arrancó por lo de la voz". Además, agregó: "Y ahora me dicen todos que me aman, creo que es porque es comedia también. Es pilla y se junta con los malos. No pasa por romantizar la pobreza”.

La actriz tuvo algunas frases que causaron revuelo en las últimas horas. “Hay gente que habla como Roxy, hay gente que no. También a la gente le gusta criticar y hablemos sin saber", detalló. Lo cierto es que Bartolomé comentó: "La gente de zona sur, la mayoría de las chicas de zona sur hablan como Roxy, muchas, muchas chicas”.

¡Mirá una de las escenas más recordadas de Roxy en "La 1-5/18"!