El lunes 13 de septiembre a las 22:30 llega la nueva temporada de "Bake Off 2021" a la pantalla de Telefe con la conducción de Paula Chaves y el jurado a cargo de Damián Betular, Pamela Villar, y en reemplazo de Christophe Kriwonis, va a estar la experimentada cocinera Dolli Irigoyen. Pero a horas del inicio del reality, se inició una nueva polémica con una de las participantes, acusada de no ser una pastelera amateur.

En las redes sociales, específicamente en Twitter, comenzó a circular una versión sobre que Paula, conocida como la participante twittera del certamen, sería profesional, algo similar a lo que ocurrió con Samantha Casais, quien ganó en la segunda temporada pero fue descalificada por haber ocultado que tenía experiencia previa en el rubro.

La semana pasada se conocieron algunos rostros de los nuevos participantes y en las redes apuntaron su mirada a Paula, una empleada administrativa de 29 años conocida con el usuario @xpawsi en Twitter, donde tiene casi 7000 seguidores.

Pero muchos fans del reality no vieron con buenos ojos su inclusión ya que la joven tiene un emprendimiento online y vende tortas por Instagram bajo el nombre "Dosmilcinco Tortas y Cupcakes".

En la cuenta se pueden ver muchas de sus creaciones, preparadas a pedido, en donde se nota un gran talento para la pastelería y la decoración de tortas.

Por ser tildada como “La nueva Samanta”, Paula salió a responder a quienes la criticaron aclarando la situación. "Yo creo que estas cosas la perjudican y las redes pueden crear una Samanta 2 si todos dicen que hacía tortas de antes", indicó una usuaria.

“Yo mostré absolutamente todo y se puede tener emprendimientos; no tenía que ser mi principal ingreso nada más, es todo legal", respondió la concursante.

Enojada por lo que se habló de ella, tuiteó: "De los participantes hombres solo hablan de cuál es el más lindo, mientras que de las mujeres sólo se busca a ver cuál es 'la próxima Samanta'. Dejo el reglamento acá a mano, así no tienen que laburar de más porque se ve que les da fiaquita".

En la misma publicación mostró una captura del reglamento para que no quedaran dudas: “Ser cocinero amateur y no haber prestado servicios como pastelero/panadero profesional, ni haber tenido un emprendimiento o negocio vinculado de tipo profesional, entendiéndose por ‘profesional’ no haber tenido un comercio en forma personal o venta telefónica”, indican en las reglas. Sobre el final, hay una aclaración en la que le da la derecha a la participante: “Quedan excluidos los emprendimientos amateurs publicitándose y operando por redes sociales”.