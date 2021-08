Verónica Monti se encuentra en el ojo de la tormenta después de que la atraparan robando zapatos en un local de un shopping. La ex novia del fallecido cantante Sergio Denis aseguró que es cleptómana y aprovechó para hacer una controversial acusación en contra de Moria Casán.

Invitada a " Nosotros a la Mañana", la asesora de imagen reveló el terrible momento que vivió con la diva hace varios años: "Yo dormía en el Obelisco. Y esto no viene al tema, pero quiero aclarar que Moria Casán a mí no me ayudó. Me hizo una propuesta totalmente descabellada, que no tiene nada que ver conmigo, y esas noches la pasé en el Obelisco. La ayuda conllevaba a que haga cosas que no iba a hacer".

.

Sorprendido por las controversiales declaraciones, Carlos Monti le preguntó qué le propuso hacer, a lo que Verónica respondió: "Lo que hace Moria. Lo sabe todo el mundo. 'Te doy un techo, pero vos tenés que estar, dos o tres veces a la semana, con este tipo. Me ofrecía un techo si me acostaba con un hombre. De 105 años, rico".

En la misma línea, Monti involucró al representante de la figura, Maxi Cardaci: “No fue Moria, fue Maxi Cardaci. Yo fui a un hotel, donde estuve tres días, y cuando yo agarro las valijas y me quedo en la vereda con los chicos es por eso. Por algún motivo me voy... Yo no estoy diciendo nada que la gente no sepa. Cuando le dije que no a Maxi Cardaci, automáticamente me bloqueó en WhatsApp, y Moria también. La propuesta fue clarísima".