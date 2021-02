Nora Cárpena sorprendió con una polémica declaración en medio del escándalo por la existencia de una "lista de vacunación VIP" que se conoció luego de que el periodista Horacio Verbitsky revelara que le pidió un turno directamente al entonces ministro de Salud Ginés González García.

La revelación de una planilla paralela a las inscripciones oficiales para recibir la vacuna contra el Covid desató una polémica que terminó con la renuncia de González García por pedido del presidente Alberto Fernández y la asunción de Carla Vizzotti a cargo del ministeria. En pleno revuelo político, la actriz cuestionó haber "perdido un año" por culpa de la pandemia.

.

"A mí me enoja mucho que me roben un año porque para mí es un año perdido, la gente joven lo puede recuperar pero yo no. Yo me iba a ir a México con una amiga cuando terminara la temporada de Mar del Plata pero me quedé con el pasaje en el bolsillo. ¿Voy a poder hacerlo más adelante? Hoy puedo, pero no sé qué me va a pasar en uno o dos años", disparó indignada en "Polino Auténtico" con Marcelo Polino.

Este fin de semana también circuló a través de las redes sociales un registro de varias figuras de la farándula argentina que se habrían dado la vacuna de forma extra oficial como Verónica Lozano, Marcelo Tinelli, Alejandro Fantino y Mariano Iúdica, entre otros. Sin embargo salieron a desmentirlo.

Al respecto, la protagonista de "Brujas" confesó polémica: "Yo si me pudiera vacunar, me vacuno. Si yo tuviera poder y tuviera un amigo que se quiere vacunar, yo no sé si no ayudo a mi amigo... Si te digo que no capaz te miento. Yo lo que quiero es vacunarme".