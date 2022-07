Desde que Telefe lanzó la convocatoria para participar en la próxima edición de " Gran Hermano", muchas personas comenzaron a mandar sus castings. Con el objetivo de volverse virales, comenzaron a difundir sus videos por las diferentes redes sociales.

Sin embargo, hay uno que tuvo mucha repercusión y fue el caso de Tomás Holder. El joven de Rosario que tiene 21 años llamó la atención de todos y su video se volvió viral. Tal fue el impacto que tuvo que varios medios empezaron reproducir su casting y tuvo una primera audición para ser uno de los participantes del programa que tendrá a Santiago del Moro como conductor.

Asimismo, el posible participante de "Gran Hermano" dio una nota para "LAM" y advirtieron su parecido con Ricardo Fort. "No me esperaba hacer un casting tan viral, tan visto y más que feliz", comenzó diciendo Tomás Holder.

"La televisión me encanta, me gusta la conducción, soy un pibe muy mediático", contó un poco más sobre su personalidad. Allí, el notero de Ángel de Brito le comentó sobre su parecido al papá de Felipe y Marta Fort y respondió: "Me lo dijeron un par de veces por la actitud y el físico".

Tomás Holder, el posible participante de " Gran Hermano" que se volvió viral en las redes sociales por su parecido a Ricardo Fort.

Y agregó: "Creo que soy un pibe parecido a Ricardo Fort, pero por la cara. Soy más parecido yo que el hijo. Pero el 'comandante' era un groso, así que como él no hay".

¡Mirá la nota completa al posible participante de " Gran Hermano" que sorprendió por su parecido a Ricardo Fort!