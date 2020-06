Para sorpresa de todos, Jorge Rial se ausentó este martes de su histórico ciclo de espectáculos, " Intrusos". Luego se conoció que el periodista no estuvo presente porque se habría peleado con su producción América minutos antes de que salga al aire.

Al día siguiente, el conductor regresó a la conducción del programa: “Qué quilombo armamos, qué generador de noticias es ' Intrusos'”, disparó irónico. Y continuó: “De lo de ayer… yo no me peleo con mi producción ni con mis compañeros. En todo caso cuando me tengo que pelear, me peleo con gente de más arriba”.

“Igual, les pido a todos, cualquiera que quiera decir algo de este programa, que venga acá y ponga el cu... acá. Porque los que ponemos el cu... acá somos nosotros. Somos nosotros, estamos acá, eh, desde el primer día de la pandemia, jugándonos, rompiéndonos el cu... y remando”, sentenció.

.

San Luis y "Bailando": ¿el verdadero motivo de su ausencia?

Al parecer, Jorge Rial se habría enojado con la producción de América a partir de un detalle ínfimo que se convirtió en una inmenso escándalo con el transcurso de las horas. Es que este lunes comentó en broma que el "Bailando" se podría hacer en San Luis, por los pocos casos de coronavirus que hay en esa provincia.

.

No obstante, el chiste fue tomado en sentido literal y se convirtió en noticia en varios medios de comunicación. Incluso, algunos aseguraron que la producción de Marcelo Tinelli se contactó con su gobernador, Alberto Rodríguez Saá, y que las tratativas estaban “muy avanzadas”.

Tras darse cuenta de la gran repercusión que tomó su chascarillo, el periodista bromeó en Twitter. “¡Empezó como una joda en Intrusos y acá ya lo dan por hecho!”, advirtió en la red social del pajarito. “¡Lo inventamos al aire! Por lo menos se podría chequear, que se yo”, comentó en otro tuit.

Pero, más allá de las bromas en las redes, lo cierto es que su producción le habría pedido no mencionar ese episodio al aire este martes. Un pedido que despertó una tensa discusión y que derivó en el desplante del conductor.