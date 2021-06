La sorpresiva renuncia de Jorge Rial y la baja de "TV Nostra" a solo dos meses de su debut generó varias repercusiones, entre ellas un filoso "palito" de Pampita hacia Marina Calabró.

La modelo recordó las burlas de la periodista por el bajo rating de " Pampita Online" en los comienzos del programa y disparó: "Cuando escupís al cielo, capaz te baja con todo. Hay que tener cuidado con lo que se anda diciendo por la vida porque el karma pega duro".

.

Pero al conocer los dichos de la jurado de "La Academia" de "ShowMatch", la también conductora radial salió a responderle con los tapones de punta. "Nosotros en la radio, que es un espacio lúdico, hacemos chistes sobre todos. Nunca nos burlamos del rating", aclaró.

Y soltó picante: "Me atribuye una malicia que no existe, una intención que no tuve ni tendré. Después queda en ella el momento del levantamiento que usa para pegar... Me parece que eso habla más de ella que de mí. No sería capaz de hacerlo pero veo que ella sí".

De todas formas, ante la consulta de Ciudad, Calabró reconoció: "No pasa nada, me lo banco. Yo hoy tengo problemas reales, me quedé sin un trabajo y no tengo margen para hacerme mala sangre por un chisporroteo mediático con una persona que no conozco".

En su descargo al aire de programa, Pampita también lamentó las pérdidas laborales por la renuncia de Rial. "De verdad lo lamento porque hay un montón de colegas que se quedan sin trabajo de un momento para el otro, cuando tenés todo organizado... es entendible la situación", manifestó.