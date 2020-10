En la tarde del sábado, Luis Machín y Fer Piaggio protagonizaron un tenso cruce al aire de Crónica HD en " El Run Run del Espectáculo" cuando el actor manifestó su enojo por esperar para hacer una nota durante el vivo.

Todo comenzó cuando Machín fue presentado en el programa y su actitud demostró un claro malestar antes de empezar la entrevista. "Vamos a tener una comunicación muy linda. Ya está ahí en pantalla el queridísimo Luis Machín. Luis querido, Fernando Piaggio te saluda en ' El Run Run del Espectáculo' ¿Cómo estás?", expresó el periodista, pero el actor respondió picante: "Acá escuchando toda la problemática de Nacha Guevara y me tengo que ir a trabajar muchachos ¿Hacemos la nota?".

.

Ante el apático comentario, Piaggio replicó: "¿Estás con mala?". En ese momento, el protagonista de "Viudas e hijos del Rock & Roll" quiso explicar su postura: "No, no. Ustedes ¿Cómo están, bien? Yo hace 40 minutos que estoy esperando para la nota acá ¿Estamos en la nota o no? ¿Cómo es?".

"Sorprendidos por tu mala onda", se sinceró el presentador y Machín se excusó: "No, no. Yo estoy sorprendido porque estuve 40 minutos esperando, por eso. Estoy sorprendido que me hayan tenido y no me hayan dicho nada. No sabía si estaba al aire o no estaba al aire. Es difícil así".

En ese sentido, Piaggio le quiso explicar: "Mirá, es la primera vez que nos pasa porque todos los colegas tuyos que están pasando por este momento, entienden que es un programa en vivo de tres horas, pasan situaciones". "Es que no los conocía. Yo no sabía si estaba al aire o no estaba al aire. Y no me decían, y no sabía si poner la cámara o poner el micrófono. Estaba confundido, muy confundido. Pero estoy acá. Si estamos al aire, estamos al aire", contó el artista incómodo.

Tenso cruce de Luis Machín y Fer Piaggio en " El Run Run del Espectáculo".

Pero el presentador decidió terminar con la nota y despidió a su entrevistado: "Está bien. Bueno, te deseo un lindo streaming. Gracias Luis, gracias. Chau". Al cortar la nota y antes de un bloque comercial, Piaggio reflexionó: "Qué desagradable por Dios, qué desagradable... Ustedes no saben. Este programa se maneja con respeto con todos los actores y con todo el ambiente artístico. Lo ven en forma privada y lo ven en la pantalla. Pero no voy a permitir a esta pantalla de Crónica y a este canal que salga gente tan desagradable como la actitud que sucedimos recién con Luis Machín".

"Todos los actores entienden que esta es una señal en vivo y que hay mucha gente trabajando en pandemia. ¿Sabés lo que me quedo contento, Luis Machín? Que vos quedaste expuesto, papá. La mala onda que generaste vos con el público. Queríamos charlar un poquito y brindarte la promoción como hacemos con todos los artistas en este difícil momento", cerró.