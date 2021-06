Después de reaparecer en las redes tras estar desaparecida por varios meses a raíz de su fallida reconciliación con Daniel Osvaldo, Jimena Barón se mostró muy arrepentida y justificó sus decisión de intentar recomponer su vínculo con el ex futbolista y padre de su hijo Morrison

En diálogo con "Hay que ver", la jurado de "La Academia" se refirió al aislamiento obligatorio que atravesó con el artista y su hijo: “Después todas entendieron que vino la cuarentena, estuvieron encerrados y todas estuvieron con los ex y alguna cagada se mandaron. Yo, siempre pionera al menos”.

.

“Yo no pienso, por eso me pasan las cosas que me pasan. Mi psicóloga me dice que tengo que pensar antes de hacer las cosas”, aseguró Barón "La Cobra" sobre su espontáneo accionar y agregó: "Pensé 'esto va a ser circunstancial pero qué bien la voy a pasar'",

Entre risas, la artista sorprendió a todos al revelar que "la culpa es de Morrison". "Nadie lo dice en las notas, nadie lo entiende pero es el pibe ese”, cerró divertida.