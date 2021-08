La controversia en torno a los reemplazos en " ShowMatch: La Academia" sigue creciendo y el miércoles por la noche, Rocío Marengo, quien es la mayor crítica de esta iniciativa de la producción, tuvo una picante discusión con Noelia Marzol ya que la bailarina sustituyó a Débora Plager en el ritmo más difícil del certamen: el baile del caño.

“Todo lo que sea de producción o de los jurados, respeto todo. Lo que digo es que haya fairplay y jugar limpio entre nosotros, como participantes. Que nos cuidemos entre nosotros porque estamos todos matados. Y con muchos hay que ver realmente la lesión que tienen”, sentenció la mediática por los reemplazos de Barby Silenzi, Sofía "Jujuy" Jiménez, Viviana Saccone y ahora la periodista política.

“Me gusta que las cosas sean claras, me parece que uno tiene que llegar lo más alto posible en esta competencia, sorteando todo lo que se te presenta”, expresó la mediática ante las cámaras del certamen.

Rocío Marengo demandó que se pararan de hacer reemplazos en " La Academia".

Sin embargo, la actriz que acaba de ser mamá de su primer hijo Donatello retrucó y apuntó contra la ropa de Marengo: “Perdón Marce, si a esto lo vamos a hacer tan estricto, me imagino que la vestimenta también tiene que ser reglamentaria y te vas a sacar el vinilo”.

La ex vedette se vio sorprendida por el reclamo de Marzol y le respondió sin filtros: “Perdón, ¿hay un reglamento que hay que estar desnuda para bailar el caño?”. Para no ser mal interpretada, Noelia explicó que la tela de su ropa es muy estratégica para el ritmo ya que se pega: “No no, pero el vinilo adhiere demasiado en el caño Rochi”.

A dos meses de ser mamá, Noelia Marzol regresó a la pista de " ShowMatch".

Marengo terminó con el llamado de atención al felicitarla por su presentación: “Sí, el otro día se habló pero no me parece que tenga que estar desnuda para hacer un baile del caño a esta edad. No me desnudé de más chica, no me voy a desnudar ahora. Pero Noe gracias por venir, estuviste espléndida”.

Tras las contínuas protestas de Marengo, a las que se sumaron Karina "La Princesita" y Lizardo Ponce, el jurado decidió accionar en contra de Débora Plager y Pampita le puso un cero en el ritmo del baile del caño por ser reemplazada por Noelia Marzol.

