Los rumores de romance entre Silvia Süller y Diego Lagomarsino causaron gran sorpresa. Según lo que se había revelado, el perito informático que saltó a la fama por trabajar con Alberto Nisman y prestarle un arma horas antes de su muerte acudió en ayuda de la mediática luego de que perdió sus cuentas en las redes sociales.

A pesar de haber pasado una tarde de trabajo juntos, las versiones comenzaron a crecer y hasta hubo preocupación por la falta de respuesta de la hermana de Guido Süller. Finalmente, ambos implicados se cruzaron al aire de " El Run Run del Espectáculo" en Crónica HD y aclararon lo ocurrido.

En primer lugar, la ex vedette llevó tranquilidad al mencionar que se encuentra bien durante un audio que le envió a Lio Pecoraro. Más tarde llamó al programa para aclarar algunas cuestiones. "Me robaron la cartera en la que tenía mi telefono y un juez me recomendó a una persona para ayudarme. Me dijo que se llamaba Diego Lagomarsino, me quedé helada porque uno se acuerda de todo el caso", comenzó su relato.

Además, reconoció que se encontró con él: "Estuvimos toda una tarde y no pudo arreglarme el teléfono. Nos morimos de risa porque es super agradable pero no pasó absolutamente nada". Justo en ese momento, el perito informático salió al aire de Crónica HD para agregar más luz a lo ocurrido en las últimas horas.

La imagen que se viralizó entre Süller y Lagomarsino.

"Nada que ver. No inventen cosas, Le mando un saludo a Silvia pero no se puede inventar cosas que pueden dañar a la gente" , expresó con cierto malestar. Claro que continuó con sus dichos y aportó: "Yo tengo foto con un montón de gente, eh. Se agarran de una cosita para hacer una historia".

Por último, Silvia volvió a descartar el rumor: "No hay romance en mi vida. No quiero hombres en mi vida y todos lo saben". La tensión al aire pareció haberse desarmado, en especial por la aparición de la mediática y el detalle sobre el verdadero vínculo laboral que los reune.