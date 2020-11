En los últimos días, Gladys La Bomba Tucumana fue noticia tras acusar a su ex novio Sebastián Escacena de robarle un auto y enviarle fotos con otras mujeres. Ahora, la participante del "Cantando 2020" se "vengó" de su última pareja después de que él negara aquellas acusaciones. Para eso, la artista grabó un escandaloso y provocador audio.

Este viernes en "Los Ángeles de la Mañana", Karina Iavícoli difundió el mensaje que la intérprete de "La Pollera Amarilla" le envió a Escacena. En el mismo se puede escuchar a la cantante comparar al destinatario de la nota de voz con su actual pareja.

"La Bomba le mandó a Sebastián una foto con Emiliano. Y otra foto con un conjunto de lycra y lo interesante es el audio", explicó la periodista en el ciclo de espectáculos.

Acto seguido, reprodujo el material: "¿Viste el conjunto que vos me regalaste, que lo pagaste vos? Bueno, mi novio me lo saca. ¿Viste que vos no pudiste besarme a mí nunca en la boca? Bueno, él me la come". ¡Tremendo!