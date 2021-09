Después de posicionarse como el programa más visto de la tarde en la televisión argentina, Darío Barassi deberá despedirse de su horario porque llegará Radagast con un nuevo programa.

Como anticipó La Pavada de Diario Crónica, el ciclo "Match game" con la conducción del reconocido mago cuyo verdadero nombre es Agustín Aristarán se estrenará el lunes a las 14.30 en El Trece. Sin embargo, Barassi le hizo saber su malestar por los cambios en la programación.

En la emisión de este jueves, el también actor fue sorprendido al aire con la presencia de Soy Rada y sin pensarlo dos veces disparó: "¿Qué es esto? Qué carajo haces acá?".

"Acostumbrándome al horario, Darío. Te lo tenía que decir. Estoy acá acomodándome, sintiendo cómo me calza este momento del día", le respondió el influencer. Luego Barassi reconoció: "Tengo dudas. Porque por un lado lo amo y es talentosísimo y quiero que triunfe. Pero por otro lado, yo hice crecer este horario. ¿¡Qué había antes de mí acá!?".

Radagast llega a El Trece con un nuevo programa

Y siguió con la ironía que lo caracteriza: "Me va a cag... el año. Este año terminaba yo siendo tapa de todos los medios, Martín Fierro, el conductor del año... Y viene este for... y me va a robar".