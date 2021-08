Tras el comunicado de varias organizaciones evangelistas repudiando a la serie "El reino", de Netflix, porque "crea prejuicios negativos y/o estereotipa" a las instituciones religiosas, Peter Lanzani respondió a las críticas.

En diálogo con el programa "Por si las moscas", que se emite por la Once Diez/Radio de la Ciudad, Lanzani comparó la serie con otras producciones internacionales: "Para mí esto es ficción. Es un juego. La intención nunca es herir sentimientos, porque si no me tengo que enojar con cada película de Tarantino, con cada película de Scorsese".

El ex "Casi ángeles" se explayó: "Puedo empatizar si quiero, para entender por qué están ofendidos. Pero no es mi labor salir a consolar a nadie". En este sentido, dijo que sólo se trata de una historia que queda a la libre interpretación del público.

"Algo de ese contenido será más verdad. Y algo más ficcional, pero lo maravilloso de una buena serie o película es generar cosas distintas en el espectador", afirmó. A pesar de las críticas que recibió, la serie es uno de los éxitos en la actualidad de la plataforma de streaming.