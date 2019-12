Tras los rumores de embarazo, Sofía Bonelli reveló que lo perdió el bebé que esperaba con Claudio Paul Caniggia.

"Es un tema delicado y no quise hablar mucho. Salió de una manera que yo no quería: en un video. Fue una situación dolorosa, fue feo. No era de dos meses, era reciente, de días. No quería decir nada", expresó la mediática en "Los Ángeles de la Mañana".

"Mi embarazo no era de dos meses, era de días"

A su vez, manifestó que su embarazo nunca estuvo planeado. "Siempre pienso que es un quilombo más. Pero no era el momento", se sinceró. Además, comentó que "tuvo una pérdida espontánea por un tema de salud emocional".

"Nunca me había pasado, es la primera vez que estaba embarazada. Yo me cuido mucho, soy muy hinchapelotas", reveló Bonelli.

Por otro lado, hizo referencia a su pelea con Macarena Herrera, la novia de Alex Caniggia. Al respecto advirtió: "Perdón por la voz, pero ayer estuve muy mal, estoy viviendo situaciones muy feas…. (Sufrí) mucha violencia de varias personas. Desde abril estoy viviendo ésto a través de mensajes, amenazas".

"Estoy hablando con vos por un hecho puntual que surgió cuando volví de México. Apenas llegamos a Buenos Aires me cruzo con Macarena en el hotel (Faena), no era la primera vez que pasaba. Fueron varios episodios de agresiones personales, cara a cara. Yo nunca la insulté ni le dije nada, siempre me callé", agregó.

Macarena Herrera tuvo un fuerte cruce con Sofía Bonelli en el hotel Faena.

"Claudio estuvo mil veces peleado, hubo discusiones, pero nunca se le cruzó por la cabeza echarlos. Charlotte está en el hotel con el novio y Alex está con la novia en La Plata porque se quiso ir allá", declaró la novia de "El Pájaro".

Y continuó cómo vive este momento su pareja. "Está muy mal. Está decepcionado y triste. A mí me da mucha bronca porque estoy con él, te juro que me da una impotencia. Desde que salió (Mariana Nannis) en el programa de Susana Giménez, no te podés imaginar la locura… Como cuando fue Alex a hablar a Italia para cobrar dos mangos y hacerlo mierda al padre".