En el duelo del martes en el " Cantando 2020", Patricio Arellano sorprendió a todos al anunciar su renuncia en el certamen a partir de la tensa relación que mantiene con su compañera en la pista, Laura Novoa.

Luego de fuertes rumores de una mala relación entre la pareja, mientras esperaban el puntaje del jurado para saber si quedaban eliminados de la competencia, el músico explicó el motivo de su decisión: "Tengo la camiseta puesta de este equipo desde el primer día. Gracias a todos los que quisieron que estuviera acá. Gracias al jurado por los elogios, pero no la estoy pasando bien, en algún momento dejé de disfrutar. Cuando se pierde el disfrute no tiene sentido. Y me pregunté por qué estaba acá".

En ese momento Laurita Fernández quiso saber si estaba "renunciando en vivo" y Arellano respondió: "Es fea la palabra renunciar, prefiero decir que doy un paso al costado. Quiero que siga Laura y Sol (coach) y sé que están pensando en otra persona, porque esto lo hablé con la producción y ya me lo dijeron. Yo tengo la sensación de misión cumplida". Mientras que Laura se mostró desentendida de la reacción de su partenaire.

Luego de escándalo en vivo, el papá de la actriz, el actor Pepe Novoa, salió a defenderla. "Como padre, lo que no me gusta es que la maltraten. A veces se maltrata con una palabra. Hay programas que te ponen los defectos", aseguró en comunicación con "Por si las moscas" por la Once Diez.

Además reveló la delicada situación económica que atraviesa la artista por la pandemia de coronavirus: "Laura tenía un año estupendo por delante, de repente se desbordó todo y hay que mantener la casa. Está cantando porque no tiene trabajo y tiene que mantener a sus hijos".

"Era un año precioso para Laura. Tenía una tira, una película y trabajo en teatro. Un día le llegó por medio del representante el proyecto del 'Cantando' y dijo ‘yo canto’. Lo hablamos en familia y yo le dije: 'En este momento, no hay ninguna otra cosa. Agarra esto porque es lo que, de alguna manera, te va a mantener en vigencia y te va a dar plata para mantener tu casa y tus hijos'", detalló.

Y para cerrar reflexionó: "Son las cosas que tiene esta pandemia. A veces uno tiene que inventarse trabajo para sentirse útil y comer todos los días faisán".