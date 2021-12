En un nuevo programa de “Seres Libres”, que se emite por Crónica HD todos los viernes a las 22, Pepe Cibrián se confesó con Gastón Pauls sobre su acercamiento a las adicciones, que no fue por un conflicto suyo sino por una pareja que tuvo y que logró salir del infierno de la cocaína.

Comenzó revelando que su obra musical 'Infierno blanco' está relacionado al tema: "Toda la obra trata de la adicción, de las drogas, de la generosidad, del compromiso, trata de dos hombres que uno es el mayor de los narcotraficantes el otro es un profesor, un investigador jóven y que se enamoran y se genera una relación con un final muy conmovedor".

Y luego confesó que conoce de adicciones por una pareja que tuvo: "Infierno porque yo no consumo, pero si quisiera consumir, ya no estoy criticando a los que lo hacen. Pero si tuve una pareja que sí consumía y para mí fue muy difícil, pero entendí, lo amaba y lo amo".

"Entré en ese mundo a través de las terapias, de grupo, de una cantidad cosas y yo sé que para él fue un infierno", continuó.

Luego, ante la pregunta de Pauls sobre cómo se vive la adicción de una pareja, Pepe respondió: "Los primeros tres años, al no tener una experiencia sobre esto y él llegaba de pronto de un manera y yo decía '¿tomaste una cerveza?'. Después de un tiempo me dijo 'necesito que me ayudes'".

"Me dediqué a ayudarlo, desde internación ambulatoria, y acompañarlo, hacer terapia juntos, jugar juntos al fútbol, que no tenía la más remota idea, de pintar cuadros. Estoy convencido de que se ha recuperado, por ahora, no puedo decir más que por ahora", indicó.

Sobre cómo sobrellevaba desde la ignorancia sobre las adicciones todos los problemas, sostuvo: "Lo hacía, supongo, hábilmente y primero yo no tenía mucha costumbre por lo tanto lo veía un un poco más alegre o lo que sea, pero nunca lo vi en el climax. Era muy hábil y cuando llegaba a casa de noche ya no estaba ese estado y yo al desconocer del tema, pensaba que se tomaba una cerveza".

"Inspiraba un amor como un chico, como si fuese un bebé. Creo que lo ayudaba mucho todo eso, saber que no iba a haber un reto en casa cuando llegara".

Acerca de la manera en que ayudó en la rehabilitación de su pareja, aseguró: "Estoy convencido que lo fundamental es el amor, la ternura, el no juzgarlo ni enojarme. Al contrario, inspiraba un amor como un chico, como si fuese un bebé. Creo que lo ayudaba mucho todo eso, saber que no iba a haber un reto en casa cuando llegara".

Su obra "Infierno blanco" parece estar ligada directamente con su vivencia. Sin embargo, el artista dijo que fue involuntario: "No me di cuenta, una vez que ya la escribí y empecé a hacer lecturas y dije aquí está eso, aquí está mi vida. Está eso del amor, de la ternura y desesperación, negación".

Y concluyó: "Para mí la adicción era algo muy doloroso, que suponía que debían sufrir mucho y que era un momento mágico y creo que deja de ser mágico. Eso lo sé porque desde muy joven me empezaban a explicar y a contar sus propias vivencias. Me dolía profundamente que la gente que yo amaba sufriera. Y trataba de dar esa ternura".

