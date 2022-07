Pepe Cibrián volvió a apostar al amor con Nahuel Lodi, un joven 40 años menor que él con el que decidió casarse. Sin embargo, la alegría fue interrumpida con la salida de un sorprendente video en el que se ve al chico besando a otro hombre en una fiesta.

Tras varias horas de incertidumbre, Pepe Cibrián rompió el silencio durante una entrevista. El productor contó en "Implacables" que lo shockeó ver esas imágenes, presuntamente tomadas durante su despedida de soltero (ellos se casaron hace un mes). Cuando le preguntaron si en su pareja tenían algún "acuerdo" que les permitiera a ambos cierta libertad, Cibrián respondió: "Esto no estuvo pactado, por eso me sorprendió. Exponerme así... no estaba para nada acordado".

.

El actor admitió que tras enterarse, estando en un spa, "le pedí a un conocido de ambos que le dijera a Nahuel que se fuera, esto ya no tiene solución. Creo que él no tenía claro que estaba casado con alguien popular. Y cada cosa que hace puede ser expuesta, tiene sus consecuencias. Yo esas imágenes no me las puedo sacar de la cabeza".

Pepe Cibrián junto a su ahora ex pareja Nahuel Lodi.

"No es mala persona, pero es tonto. Me envió un mensaje, pero no hay nada que perdonar, ya está", concluyó Pepe Cibrián en charla con Susana Roccasalvo. De esta manera, quedó claro que el productor está separado a pocas semanas de dar el sí junto a Nahuel Lodi, su ahora ex pareja.