“No tengo ninguna restricción por ahora. Aislarnos porque somos viejos me parece una mamarrachada. No voy a vivir entre cuatro paredes porque se le ocurrió al presidente. Una cosa es la precaución y otra el panic attack", disparó sin filtro Aníbal Pachano en un móvil desde Chile, lugar donde es jurado del " Bailando por un sueño", al referirse a las recomendacione del presidente, Alberto Fernández, y su gestión para frenar la propagación del coronavirus en nuestro país.

Como era de esperarse, las repercusiones por sus desafortunadas declaraciones en el ciclo "Hay que ver" no se hicieron esperar. Una de las famosas que se hizo eco de sus dichos fue Graciela Alfano.

Fiel a su estilo, la ex vedette calificó al coreógrafo de “peligroso e ignorante”. Además, recordó que en el "Bailando", cuando ambos eran jurados, ella sostuvo que era "poco hombre y bruto". Y, en la actualidad, sigue pensando lo mismo.

“Ignora los protocolos de los organismos mundiales de la salud para contener el coronavirus. Peligroso porque lleva a la gente que lo escucha a actuar en detrimento del bien común”, explicó la panelista en su cuenta de Twitter y agregó el hashtag # CuarentenaNacional.

Alfano lapidó a Pachano por sus polémicos dichos.

En la misma línea, Alfano demostró lo comprometida que está con el tema y aconsejó a sus seguidores a que cumplan con las medidas preventivas. “Si viniste del exterior, hace la cuarentena y #QuedateEnLaCasa. Si no estás infectado, sólo perdiste unos cuantos días. Pero si lo estás, todos ganaremos con tu cuarentena. #HoyElHeroeSosVos”, escribió Grace.

“#QuedateEnLaCasa Si dudas, pensá que es preferible apretarse 14 días y no terminar entubado o, peor aún, muerto. A algunos les resultara más fácil que a otros, lo sé. Pero no te equivoques, en esta estamos todos juntos. De vos depende que tengamos éxito o no", cerró.