@Perez_daro

"Vamos pa’ la playa, pa’ curarte el alma”, dice Pedro Capó en su canción más exitosa, “Calma”, en lo que hoy apenas parece un sueño o deseo por la circunstancia de cuarentena que vive el mundo. Muy lejos de ello también se encuentra su autor, aunque en charla con DiarioShow.com admite que él lo siente como un momento para aprovechar.

“Hay que apreciar lo que le viene a uno. El lujo más valioso para alguien que viaja mucho es el tiempo. Así que aprovecho mucho para estar con la familia. Si bien extraño esa conversación energética que se da en los shows con la gente, es un buen momento de centrarme y volver a la raíz creativa. Es un buen momento de reinventar, de mostrarnos tal cual somos, con una guitarra, de manera cruda”, explica el artista.

Nacido en Santurce, Puerto Rico, se crió con influencias de todo tipo, como la del rock argentino por el que confiesa su fanatismo por Fito Páez, Los Fabulosos Cadillacs y Los Cafres, entre otros. Vivió en Nueva York, donde participó en varios musicales exitosos, pero cuando decidió comenzar su carrera como solista volvió a su cultura y raíz latina.

Nieto de Bobby Capó, famoso artista español-boricua, admite que “lo que he aprendido de él es lo que está documentado, y que me ha contado mi familia. Musicalmente me ha influenciado más mi papá, que era cantautor y me incluía en su proceso de composición, me pedía opinión, consejos de rima, y eso fue despertando mi inquietud hacia la vocación. A través de mi padre me enamoro de la música, despierta en mí la chispa de la genética mezclada con la genética musical”.

Pedro está en Miami pero sigue con la promoción de “Buena suerte”, su nuevo single. Sobre su significado, explica: “La suerte es muchas cosas, es un conglomerado. Estar en el lugar correcto, a la hora correcta y principalmente estar preparados para esa oportunidad”.

En su caso personal, en el que empieza a contar cifras en miles y en millones, ¿qué significa la suerte? “Todos trabajamos con miras al éxito. Estoy contento de poder conectar con tanta gente, pero el éxito en el arte es crear de la nada. Me siento exitoso cuando entro al estudio y sale alguna cosa de la que estoy orgulloso. Igualmente siento que la fama es un efecto secundario. Sé lo que puede provocar, y sé que todo es cíclico, hay que mantenerse trabajando”.

Su primer gran éxito llegó con “Calma”. Si bien eso le dio una proyección mayor, Pedro expresa: “Nunca he querido repetir ‘Calma’, y de hecho siento que sería disparar en mi propio pie. Es un ejercicio peligroso. ‘Calma’ fue lo que fue y de haber alguna manera de imitarla es no perseguir nada. Si hay algo que aprendí es mantener la honestidad y el disfrute del momento creativo”.