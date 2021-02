La semana pasada, Paula Chaves dio positivo de Covid 19 luego de su reemplazo a Verónica Lozano en "Cortá por Lozano" y una breve participación en "MasterChef".

Ahora, su esposo Pedro Alfonso también se contagió, por lo que la pareja se encuentra aislada junto a sus tres hijos Olivia, Baltazar y Filipa.

"Paulita Chaves está bastante bien. Pedro está con un poco de fiebre, pero ella no. Pedro al final si es positivo. Lo que sí, están con más problemas respiratorios, con cansancio para hablar y para respirar. Pero ya es el día cinco, hay que pasarla", reveló la periodista Paula Varela.

.

"Me duele la cabeza. Pero estoy muy mal de la cervical también. Ahora tengo que esperar el PCR que lleva otro proceso. Yo me hice un test rápido”, explicó la esposa de Pedro Alfonso. Y agregó, que el aislamiento obligatorio lo está realizando en su casa: “Me hisopé ayer porque hoy iba a estar con mi mejor amiga que está embarazada a punto de parir a mi ahijado. Entonces me quería quedar tranquila. En un rato me dan el resultado del PCR. Ayer me hice el hisopado que es un test rápido", había contado la modelo.