Una divertida escena protagonizaron Pedro Alfonso y Paula Chaves al contar intimidades de la pareja. Todo comenzó cuando la modelo compartió fotos del pasado del productor y mostró su faceta desconocida. Fue por ese motivo que el galán no se quedó con los brazos cruzados y redobló la apuesta.

"Empecé a buscar fotos por la casa y me encontré con fotos que no quería ver, prácticamente", lanzó el actor en "Cortá por Lozano" causando la sorpresa de los presentes, incluida la de su esposa y madre de sus hijos.

"Fotos del pasado, que está todo bien porque es pasado, pero… ¿por qué se guardan? No entiendo", continuó Alfonso con picardía.

Tras sus palabras, Chaves expresó: "No sé de qué habla, seguro son fotos de cuando era niña". Sin embargo, su marido la dejó con la boquiabierta: "No, qué niña. Tiene fotos de sus ex, todas archivadas. ¿Se guardan o no las fotos de los ex?". ¡Tremendo!