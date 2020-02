Luego de que Zaira Nara contara en una entrevista que tendría un parto "humanizado" para su segundo bebé, se generó un debate en las redes sociales y hubo muchos usuarios que salieron a criticarla.

Sin embargo, su íntima amiga Paula Chaves la bancó en su decisión y les respondió a los "hater": “Nos tildan de cool y originales por buscar que se nos respete en un parto natural. ¡Qué desinformadas algunas mujeres! ¡Cada una es libre de elegir lo que quiere, pero de elegir!”.

.

En medio de este revuelo, Pedro Alfonso defendió a su esposa, quien también optará por un parto respetado para su beba Filipa: “Ella defiende el derecho de la mujer de elegir lo que quiere. Es muy claro lo que ella dice y lo que cuenta. Veo muchos comentarios sobre los partos, muchas mujeres que hicieron cesárea la cuestionan sobre si son menos madres o no, pero se trata del derecho de la mujer a elegir”.

Tras plantear su postura, Paula fue muy críticada al igual que su colega. Yanina Latorre fue una de las famosas que salió a defenestrarla: "Es poco serio lo que dicen estas chicas, hablan desde un lugar que me choca. Se creen que están en un pedestal, que son distintas, originales...".

Es por eso que, al ser consultado sobre los comentarios maliciosos que recibe su mujer, el productor expresó: “Aprendo mucho de Paula, ella leyó y se informa con muchos profesionales, es muy raro ver alguna crítica desde el desconocimiento, porque dicen que es hippie o que es una moda, ella se informa y aprende mucho”.

Por último en el ciclo radial "Por si las moscas" en La Once Diez, reveló que la modelo le había planteado parir en su casa: "Llegó a decirme que quería parir en casa, le dije que me iba a y volvía. Me da mucha ansiedad y me siento una molestia si estoy ahí. A mí me enorgullece muchísimo todo el proceso que hace para enfrentar sus embarazos y partos.”.