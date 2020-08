El periodista Paulo Vilouta confirmó que se contagió de coronavirus, pero se encuentra asintomático y aislado en su domicilio particular. Constató su contagio tras realizarse un hisopado luego que su compañero en radio La Red Gustavo López informara que había contraído la enfermedad.

"Llamé por teléfono primero y tardan 72 horas en venir, mucho tiempo. Entonces, agarré el auto y me fui a un centro médico que está cerca de mi casa", relató el periodista.

"Me preguntaron si tenía síntomas y les comuniqué que a un compañero le había dado positivo la semana anterior. Cuando a las 48 horas me avisan que la prueba dio positiva, no lo podía creer", dijo. El periodista participará vía Zoom mañana en " Intratables".