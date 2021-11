Paulo Londra hace más de dos años que no lanza nueva música por el enfretamiento judicial que tiene con sus antiguos representantes Ovy on the Drums (Daniel Oviedo) y Kristoman (Cristian Salazar) de la discográfica "Big Ligas". Sus fans lo han extrañado mucho en los escenarios durante este tiempo, y parecería ser que desde hoy, la vuelta del joven está cada vez más cerca.

.

En las últimas horas, se confirmó que las partes involucradas en la disputa legal, lograron llegar a un acuerdo hoy por la mañana en una corte de Miami. Sus representantes legales, James Sammataro y Jesús Cuza, emitieron un breve comunicado con la siguiente información: “Los abogados de ambas partes están felices de anunciar que han resuelto sus diferencias y que harán un comunicado de prensa en el futuro”.

En la demanda que los enemistó, Ovy on the Drums y Kristoman alegaban un ruptura del contrato mientras que el ídolo juvenil acusaba a los responsables de Big Ligas de "fraude y representación negligente". El cantante viajó específicamente a los Estados Unidos para estar presente en la cita, y si bien parece que el conflicto concluyó de manera positiva, el argentino todavía no hizo declaraciones al respecto.

Londra alcanzó la fama mundial con sus singles virales y su colaboración internacional con el músico británico Ed Sheeran en 2019, quién recientemente se solidarizó con su situación y dijo que era un crimen que no lo dejaran hacer su propia música. En cuanto a su vida personal, el rapero que lidera los rankings de ganancias en la plataforma Spotify, está próximo a ser papá por segunda vez con Rocío Moreno.