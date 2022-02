El vínculo amoroso de Paulo Londra y Rocío Moreno finalizó hace meses y de la peor manera. Mientras esperan la llegada de su segunda hija, la influencer presentó una demanda por "compensación económica" contra el cantante cordobés.

Su abogada, Ana Ronsenfeld, explicó que el accionar de la joven de 23 años es por "su dedicación a él y a sus hijas". La mamá de Isabella dejó sus estudios y tampoco trabajó para acompañarlo en su carreta artística y cuidar a su hija que nació en 2020.

También le contó a Teleshow que se deberá fijar una fecha para la audiencia entre las partes. Si bien todavía no se acordó un día, se pide que el encuentro sea se manera "urgente" ya que se aproxima el parto para el próximo 27 de febrero.

La ex del trapero tampoco descarta iniciar otras acciones legales contra el artista. Podría llegar a reclamarle alimentos ya que no le estaría pasando dinero para los gastos del embarazo y la manutención de Isabella.

Rocío anunció su separación meses atrás y contó en una entrevista los motivos de la ruptura: "Estaba ausente en la casa y cada vez volvía mas tarde o prácticamente no volvía a casa, y se quedaba en la casa de los padres para que yo no viera los horarios y cómo volvía".

Además recordó que se enteró que Londra viajó a Estados Unidos y se enteró a través de las redes sociales: "No le llegaban los mensajes que le mandaba y una semana después se contacta y me dice que no se podía comunicar por un problema en su teléfono. Pero para subir historias sí le andaba...".