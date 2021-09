Tras dos años sin poder lanzar temas por conflictos legales y mientras espera la llegada de su segundo hijo, Paulo Londra enfrenta rumores se separación con su pareja, Rocío Moreno, con quien es padre de Naomi Isabella hace un año.

La noticia la brindaron en el ciclo de "Intrusos" luego de que anunciaran que la pareja ya no se sigue en las redes sociales y luego de un curioso posteo que realizó Moreno en su cuenta de Instagram en el que se mostró con su beba y escribió: "Mi familia".

"Posta que lo que se aparenta en las redes no tiene nada que ver con la vida real. Si me pagan, salgo y hablo ndeaaaaah", leyó Rodrigo Lussich en el ciclo de América. Y agregó convencido: "Estamos en condiciones de afirmar que se dejaron de seguir en las redes, están esperando familia, pero ella lo ignora. Dice que lo que se muestra en las redes no es la verdad, que su familia es otra y dijo en un posteo corto que ‘la vida real no es lo mismo que pasa en las redes’. ¡Se estaría separando Paulo Londra!".

Por su parte, la panelista Virginia Gallardo agregó sobre el comienzo de la relación entre la pareja: "Paulo Londra y Rocío Moreno se conocen desde el 2015, cuando comenzaron esta relación. Fueron al mismo colegio, él es un año mayor, y comenzó a escribirle vía Facebook y comenzaron una hermosa relación".

"Hoy tienen una bebé de un año, y su último posteo juntos es del 24 de julio. Ella lo hizo el 14 de agosto, y hace poquitos días ponía una foto de su hija en la que ponía ‘mi familia’, pero no lo incluía así que está paralizada la relación", concluyó.