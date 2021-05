De visita por primera vez en la mesa de Mirtha Legrand, Paulina Cocina protagonizó un incómodo momento cuando Juana Viale quiso saber si era verdadera la versión que aseguraba que la influencer ayudaba a Claudia Villafañe en " MasterChef Celebrity".

“¿Claudia te llamaba a vos para pedirte recetas?”, preguntó la conductora ante las miradas expectantes de los demás invitados, Sergio Lapegüe, Turco García y Juan Miceli. Entre risas, la instagrammer dudó en responder: “No sé si estoy autorizada para hablar de este tema”.

Ante la corta respuesta de Paulina, el ex futbolista, quien también fue participante de la primera edición del reality gastronómico y amigo cercano de la empresaria, pinchó a la influencer culinaria: “Mirá que yo sé, yo estaba ahí cuando llamaba y anotaba. Te llamaba tipo once y media o doce, cuando teníamos que entrar”.

Claudia Villafañe se consagró campeona en la primera temporada de " MasterChef Celebrity".

“Sí, pero no es que Claudia me llamaba desde adentro del programa, pero cuando estaba por llegar me decía ‘nos chusmearon que hoy nos toca cocinar con papas’ y ahí yo le decía ‘podés hacer esto, podés hacer lo otro’”, aclaró sobre el "asesoramiento" que le daba a Villafañe.

Además, la youtuber contó que la campeona no era la única figura con la que charlaba: “Me sorprendió mucho, hablando con Claudia o con Belu Lucius también, que de verdad es una competencia. De verdad estaban nerviosas. Yo tengo audios de Belu diciéndome ‘no me alcanza el tiempo’. ¡Tampoco la asesoraba a Belu, eh! Ni a Claudia tampoco, solo charlábamos”.