Una tarde de 2008 en Barcelona, la socióloga quilmeña Carolina Puga tomó una cámara y se dispuso a filmarse mientras cocinaba un pastel de papas. "Estaba aburrida. No tenía ni la más mínima intención de enseñarle a cocinar a nadie, sólo quería divertirme haciendo un video", contó en una entrevista reciente.

Al finalizar la receta, abrió una cuenta en YouTube y subió el contenido bajo el nombre Paulina Cocina. Lo que sigue es historia conocida: más de un millón de seguidores en Instagram y Twitter, otros tantos en Tik Tok y Facebook, 2 millones de suscriptores en YouTube (donde registra más de 15 millones de visitas), un sitio web que es líder en su segmento, dos libros publicados y varios e-books de su autoría.

Paulina comenzó a subir su contenido por diversión y hoy en día es furor.

Hoy, a sus 43 años, asegura que sigue sin ser cocinera. "No, no me siento cocinera para nada. No te voy a decir que cocino mal, pero no soy cocinera, cocino en casa como cualquiera", confesó. Y es cierto, no todos la siguen por sus aptitudes culinarias. Algunos de sus seguidores admiten que se divierten mucho con los videos. Es que Paulina se muestra tal cual es, se la pasa haciendo chistes, se ríe cuando los platos no le salen, y es precisamente esa naturalidad la que la diferencia de otros influencers de estilo más gourmet.

En los comienzos del blog, Carolina estaba haciendo un doctorado de sociología y no quería que ambos ámbitos se mezclaran. "No es que me daba vergüenza pero no quería que el mundo real supiera quién era Paulina Cocina", contó cuando se dio a conocer su identidad.

Su simpatía y espontaneidad le dan el sello a cada uno de sus videos.

Tras un parate para finalizar el doctorado y dos maestrías, la cocinera autodidacta decidió retomar su canal. "En 2014, cuando volví a agarrar Paulina Cocina, supe que algo grande podía hacer. Sabía que en Estados Unidos había blogs que sacaban libros y vivían de eso pero jamás imaginé esto que estoy viviendo hoy", contó.

Luego de varios intentos, logró viralizar una particular receta de San Valentín cuyo título era "El menú definitivo para tener sexo (dicho en otras palabras) como locos". "Recuerdo que llamé a un amigo y le pregunté si debía publicarlo o no. Obviamente llamé a ese amigo que siempre te dice 'sí, dale, publicalo'", relató.

Su extenso recorrido en la cocina desde aquel primer pastel de papas, incluyó cientos de recetas de todos los sabores y aptas para todos los gustos. Guisos, pescados, tartas, snacks, dulces, conservas, pero también hay un espacio para técnicas de cocina, curiosidades, secretos y menú semanal. Entre los favoritos del público están el guiso de lentejas y las papas gratinadas.

Antes de meter las manos en la cocina y YouTube, Paulina estudió sociología.

LIBROS E IDEAS

La estrella gastronómica lanzó este año su segundo libro de cocina: "Paulina & Compañía", que incluye recetas e información para principiantes en el mundo de las comidas. Muchos de los platos que allí se describen también se encuentran en la web de la influencer. "Es un proyecto re lindo de Penguin que encaramos con mucha alegría. Lo que más me gusta de sacar un libro es escribir los chistes, las bromas, pensar el formato. Y de este en particular adoro la tapa, me parece hermosa", explicó.

La influencer ya publicó dos libros publicados y varios e-books.

VA POR MÁS

Después de 12 años en las redes, Paulina Cocina -nombre al que ella misma define como "cero pretencioso"- se transformó en una comunidad. "Está cada vez más grande. Empezó como algo para divertirme y pasarla bien, donde yo hacía todo y ahora somos cuatro personas", afirmó orgullosa la mujer que soñaba con su propio programa y lo consiguió. Aunque todavía le quedan algunos otros por cumplir: "Me gustaría potenciar los cursos online, que me permiten llegar a otros lugares, como en el interior del país, dando oportunidad a pueblos pequeños u otras provincias".