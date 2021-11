Paula Paternoster fue una de las participantes destacadas en " Bake Off 2021" a pesar de que no logró llegar a la semana final de la competencia. Además, en los últimos días que formó parte del reality de pastelería cobró relevancia al contar que tiene un tumor cerebral benigno y lo que implicaba para ella participar.

Luego de abandonar la carpa, rompió el silencio, más allá de sus redes sociales, en una entrevista con Juan Etchegoyen de "Mitre Live". “Lidiar un poco con lo que dice la gente fue heavy y el tema del cansancio extremo. Yo tenía que elegir entre comer o bañarme. Es un ritmo heavy", confesó sobre la mirada del público.

De todos modos, se mostró muy activa en Twitter ya que era una usuaria constante en dicha plataforma. Incluso, hubo veces que entró en polémicas por escribir sin filtro en perfil. “Dani La Chepi nos ayudó cuando llegaban esos días fuleros. También a uno le agarra culpa porque decís ´estoy acá sintiendo que me quiero ir a mi casa o que quiero abandonar tanto cuando hay tanta gente que quisiera estar en mi lugar y laburó un montón”, se sinceró sobre su paso por el reality.

La participante recordó su estadía en la carpa que comanda Paula Chaves y explicó: “Me hubiera gustado que valoraran más la originalidad. Yo siempre iba por la consigan divertida, algo que la gente pueda reconocer fácil y a veces sentía que no lo valoraban”. Por último, agregó: “Había días que no quería ir a grabar por no querer pasarla mal".