Desde el primer momento en que se emitió " Bake Off 2021", el reality pastelero de Telefe dio lugar a risas y diversión tanto en el público como en los participantes y el jurado integrado por Damián Betular, Dolli Irigoyen y Pamela Villar.

En ese sentido, así como hay buenos momentos también hay episodios de tensión o tristeza que quedaron registrados. El lunes por la noche, Paula Paternoster, una de las pasteleras amateur más reconocidas de la competencia, emocionó a todos al revelar el duro diagnóstico de salud que recibió hace algunos meses.

"En marzo descubrimos que tengo un tumor en el cerebro. Tengo un adenoma hipofisario. Es benigno pero desencadena problemas hormonales, infertilidad, menopausia temprana. Esto me lo dijeron en una llamada de 20 minutos que fue bastante difícil de procesar", comenzó la joven oriunda de Villa Luro ante las cámaras.

La tuitera estalló en lágrimas al referirse a su situación actual.

“La medicina no siempre tiene respuestas inmediatas y fuí a la persona que me recomendaron. Me dijo que tengo alma de podio y que soy una ganadora”, relató muy emocionada ante la mirada atenta del jurado y Paula Chaves.

Y agregó sobre la persona que la empujó a sumarse al reality: “Si ahora abre la inscripción de Bake Off me dijo que me anote porque tenía todo para ganar. A la semana abrió, mande el video y al día siguiente me llamaron. Así que estoy feliz y orgullosa”.

Finalmente, la tuitera reflexionó sobre su decisión de hablar de su diagnóstico: “Sé que me estoy exponiendo un montón al contar esto, per. a mi me hubiese gustado que se hable mas de estos temas. Espero que le sirva a alguien mi historia. Yo vine muy enojada con mi cuerpo, sentía que no iba a poder y esta experiencia me sirvió para amigarme conmigo misma”.

¡Mirá el conmovedor relato de Paula de " Bake Off 2021"!