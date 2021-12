La China Suárez estuvo en boca de todos en los últimos meses por ser la tercera en discordia entre Wanda Nara y Mauro Icardi, como también por ser relacionada con muchos otros hombres. Uno de ellos fue Eduardo Cruz, el hermano de Penélope y pareja de Eva de Dominici, a quien supuestamente le había mandado un mensaje subido de tono. Esta información la había dado Paula Varela en " Intrusos" y la actriz, furiosa por el rumor, arremetió contra la panelista en Instagram.

El tremendo mensaje de la China Suárez contra Paula Varela

En diálogo con Juan Etchegoyen, por Mitre Live, la periodista dio detalles del mal momento que pasó tras dar esa información y aclaró desde un principio que siempre lo dijo como un rumor, no como algo verdadero.

"Fue tremendo lo que pasó con la China y que se la agarre conmigo. A mí lo que ella diga no me va ni me viene. Todo lo que ella diga no me llega y yo sé que todo lo que dije fue verdad", expresó.

.

"A mí me llegó un rumor y lo conté en la mesa, nunca lo dimos por cierto. Fue algo al pasar pero obviamente para los portales fue interesante. Nosotros no le dimos ningún valor puntual a eso. Aparte habló de eso pero nada de lo otro", se justificó.

El periodista le preguntó entonces si había sufrido agresiones en las redes tras el furioso mensaje que le dedicó Suárez. "Me pasó lo de las agresiones y amenazas porque eso lo fomenta o lo para el mismo protagonista. Fue feo porque yo tengo un Instagram muy blanco, comentarios familiares y eso lo ensuciaba", comenzó.

"Yo soy cero maltrato, mala palabra y no me gusta el insulto y la mala palabra. Eran comentarios muy vacíos de contenido. Nadie me conoce y no sentí que hablaban de mí. Solamente era defender a la China y no importaba quién esté del otro lado. Era hablar por hablar y puteada de tránsito", finalizó.

Mirá el video de Paula Varela hablando sobre el escándalo con la China Suárez