En la interna entre Lourdes Sánchez y Laurita Fernández hay una víctima colateral y es Paula Varela, quien se quedó sin trabajo porque el Chato Prada eligió a su mujer para conducir "La previa del Cantando", un puesto que había sido designado para la periodista de espectáculos que durante años llevó adelante "La previa del Bailando".

Y fue ella quien habló en "Intrusos" y contó que originalmente fue convocada para el ciclo y que se enteró a través de las redes sociales que Lourdes iba a ocupar su lugar junto con Lizardo Ponce.

"En junio el Chato me dijo que quería que haga La previa. Yo estaba contenta, es un programa que me encanta. Otros productores también me lo confirmaron. Por eso aposté a eso y dejé de tocar otras puertas laborales. Pueden elegir a otra persona, pero faltaron a las formas. Me enteré por las redes. Eso me molestó. Le escribí al Chato y él me llamó", afirmó y luego contó cómo fue esa conversación con el productor: "Le dije algunas cosas, obviamente, enojada. Desilusionada, angustiada. Esto me modificó mis emociones. No me gustó. Con el trabajo no se jode. Me dio la razón en todo. Me dijo que no estaba cerrado lo de Lourdes, que se había filtrado en las redes. Pero, bueno, después se confirmó".

Sobre si la interna de Lourdes y Laurita la perjudicó, señaló: "A mí me llamó mucho la atención el nombre (de Lourdes). Así se lo expresé al Chato: Me resulta muy raro hablarte, porque es tu mujer. No quiero herirle sentimientos, pero ella aún no está preparada para ese rol. Hay mucho paracaidista en esta profesión, pero yo no soy esa. Lourdes no es mi competencia, ella es bailarina y yo soy una profesional de este medio. Iré a tocar las puertas que dejé de tocar estos meses porque pensé que tenía trabajo".