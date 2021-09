Paula Trapani se sumó al panel "Nosotros a la Mañana" y ya sumó una gran polémica. Como falta poco para que se estrene la serie sobre la vida de Ricardo Fort, el tema está más latente que nunca. La periodista se refirió a la relación que tenía el chocolatero con Virginia Gallardo.

“Cuando Virginia Gallardo estaba con Ricardo Fort, él no había salido del clóset y todo era una pantomima de que eran novios. Entonces, ella quizás no quiere blanquear eso”, explicó la conductora. Además, detrás de todo esto, la panelista de "Intrusos" no quería salir en el homenaje al empresario de América aunque finalmente apareció.

Lo cierto es que hay un malestar por parte de varios integrantes de la producción contra la ex de Fort. Los hijos del empresario fallecido en 2013 se enojaron mucho con la modelo ya que no quería aparecer frente a las cámaras cuando ella también formó parte de su vida y podía dar su punto de vista sobre las cosas.

Además, Trapani continuó haciendo su descargo y refiriéndose al homenaje que se le hará: “Ella va a tener que mentir. Porque en ese momento decía 'yo soy la novia de Ricardo, tengo relaciones con él', y la verdad que no era así”.

Y por último, agregó sobre Gallardo: “Todos lo supimos después, pero ella nunca lo dijo”. Debido a la situación que años más tarde se conocería y se desataría todo este conflicto.