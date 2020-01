En la previa del lanzamiento de "Separadas", Celeste Cid reveló que se peleó con su amiga y socia Paula Kohan con quien compartía la marca de ropa Cid-Kohan. "Diferencias irreconciliables", explicó la actriz sobre el motivo por el cual la sociedad comercial se rompió y también su amistad.

Ahora quien salió a dar su versión de lo ocurrido fue la empresaria quien se manifestó a través de un comunicado para aclarar cómo fue el proceso de disolución de la firma. "Desde hace seis meses estuvimos trabajando y proyectando en consenso en cómo poner fin a nuestro emprendimiento y cerrar esta etapa en forma ordenada", expresó.

Una de las últimas campañas de Celeste Cid con Paula Kohan.

"Fueron cinco años de intenso y placentero trabajo que llevamos adelante con muchos logros, pero en los últimos dos años, en un contexto donde el país y particularmente el rubro textil se vieron muy afectados, nuestra marca no quedó ajena a dicha situación", lamentó.

En referencia al contexto económico de la Argentina, Kohan manifestó: "Esto provocó que tengamos miradas distintas sobre el futuro de la empresa, pero elijo no ahondar en detalles porque hay en vigencia un acuerdo firmado entre nosotras, que no voy a vulnerar, en el que intervino el abogado de la empresa e incumplir lo pactado a mí no me representa y el hacerlo no es más que una muestra de lo 'irreconciliable' de nuestras diferencias".

Además, la empresaria detalló el rumbo que tomará su prefesión a partir de la disolución de Cid-Kohan: "En este momento focalizo mi tiempo en mi carrera artística, en el trabajo de gestión y desarrollo comercial para diferentes personalidades del ambiente artístico con marcas de primera línea y disfrutar de compartir la vida con mis seres queridos".