Paula Chaves espera su tercer bebé junto a Pedro Alfonso y, con experiencia en el tema, habló sobre su ánimo, sus antojos, su salud y hasta contó detalles de la preparación para el parto para recibir a Filippa.

Con una panza que no pasa desapercibida, la conductora de "Bake off" explicó cómo cambia su cuerpo durante los embarazos: "Engordo mucho en los embarazos, mi cuerpo pierde registro de mi genética. Yo soy de buen comer. De hecho, toda la vida me dijeron que tenía que bajar de peso si quería ser modelo. Pero yo soy así y ya está. En el embarazo engordo mucho", dijo en una entrevista por videollamada con "Cortá por Lozano".

"Ahora engordé 28 kilos, con Olivia engordé 40, ¡que es un horror!, y con Balta, 30... Lo importante es estar saludable. Se ve que retengo líquido. Pero Pedro me dice que no le eche la culpa al líquido", detalló.

También le mencionó a Verónica Lozano los antojos que tiene en esta etapa tan especial: "En Córdoba me dio por las cerezas. Un día me agarró la locura y me bajé un kilo y medio de cerezas. Pero me gusta todo, básicamente".

En la misma entrevista se refirió a los preparativos para la llegada al mundo de su tercera hija: "La playlist ya está armada. Tengo unas canciones que son medio relajantes, que son como para respirar y meditar. También tengo algunos temas de Ciro, de Benjamín Amadeo”, indicó sobre la ambientación.

Al parecer Pedro no está muy de acuerdo con las canciones, aunque sea amigo de ambos cantantes. "Yo no elegí. Hay algunos temas que me dan un poco de miedo, pero yo la acompaño porque es medio espiritual”, aseguró el productor, que también mandó al frente a su esposa con algunos ritos de limpieza: "Pasa con los sahumerios por la casa, pero yo la acompaño si eso es lo que le hace bien”.

Vale recordar que durante el verano, al confirmar que tendría una nena, Paula contó que la familia se cerraría en cinco integrantes. “Con la llegada de esta hija decidí que seré madre por última vez”, dijo.

